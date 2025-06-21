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«Мог бы лучше»: теннисист Медведев о победе над третьей ракеткой мира

Теннисист Медведев остался доволен уровнем своей игры в матче со Зверевым
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), порадовался, что сумел обыграть третью ракетку мира Александра Зверева в полуфинале турнира ATP-500 в Галле, и оценил уровень своей игры.

«Я доволен уровнем – здорово сыграл. Мог бы лучше, когда вел с брейком во втором сете. Но в третьем сете была та же история – как только я делал брейк, он внезапно начинал лучше принимать, лучше играть. Так что я доволен, что в третьем сете сыграл собраннее, отыграл брейк-пойнты», — заявил он в интервью после матча.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 55 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4. Медведев 17 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника семь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

По ходу встречи у Медведева пошла кровь из носа.

В финале турнира Медведев сразится с представителем Казахстана Александром Бубликом, который выбил с турнира россиянина Карена Хачанова.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее была названа причина, по которой у Медведева идет кровь из носа.

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