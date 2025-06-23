Бывшая третья ракетка мира объяснила, что изменилось в игре Медведева

Знаменитая отечественная теннисистка, экс третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировала выступление россиянина Даниила Медведева на турнире в Галле, где он дошел до финала. Особенно она отметила победный полуфинальный матч против Александра Зверева из Германии – 7:6 (7-3), 6:7 (1-7), 6:4.

«Чем мне нравится Даня? Все его вот эти поражения, даже если брать и первый круг «Ролан Гаррос» — все равно он идет до последнего, борется до последнего мяча. И вот это буквально в один-два розыгрыша у него это не получается, расходится со своим соперником. Сейчас в нем виден этот настрой. Был непростой полуфинальный матч со Зверевым, прям они боролись до последнего, и Даня был более спокоен, уверен в себе. Он вышел и сделал свое дело. У него не было раздраженности, не пререкался со своей командой, почувствовал опять свою игру», — подчеркнула Петрова.

В финале Медведев, не выигрывавший титулов АТР с 2023 года, уступил Александру Бублику из Казахстана – 3:6, 6:7 (4-7), но по итогам соревнования поднялся на две позиции, вернувшись в топ-10. Теперь россиянин занимает девятую строчку рейтинга.

Ранее Медведев пошутил над Бубликом после поражения на финале турнира в Германии.