Медведев пошутил над Бубликом после поражения на финале турнира в Германии

Медведев пожелал Бублику попасть на Алькараса или Синнера на «Уимблдоне»

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финале на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Галле от казахстанца Александра Бублика в шутку пожелал ему сыграть на Уимблдоне с испанцем Карлосом Алькарасом или итальянцем Янником Синнером.

«Саша, огромные поздравления тебе и твоей команде. Надеюсь, на Уимблдоне ты попадешь в одну часть сетки с Алькарасом. Тогда у нас будет сенсация на ранних стадиях. Продолжай играть так же и, опять же, отправляйся в часть сетки Алькараса или Синнера», — заявил Медведев.

Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Бублика.

Медведев 11 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету его соперника 11 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

После этого турнира Медведев вернется в десятку лучших теннисистов мира — он будет занимать девятое место.

Матчи на «Уимблдоне» пройдут с 30 июня по 13 июля.

Ранее российская теннисистка крупно проиграла в полуфинале турнира в Берлине.