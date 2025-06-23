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Возможный уход Пьянича из ЦСКА не считают проблемой

Экс-игрок ЦСКА Масалитин не считает проблемой возможный уход Пьянича
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что возможный уход Миралема Пьянича из команды не станет для нее проблемой.

«Незаменимых игроков нет. Понятно, что если Пьянич уйдет, то Кисляку будет не хватать его подсказок, его советов и нравоучений. А команда сможет это пережить — мы же видели, что весной и осенью на поле было два разных Пьянича. Так что ничего страшного в его уходе не будет, новый тренер будет перестраивать команду под другую схему, так что в нее как раз, может, он и не будет вписываться. Еще непонятно, кто будет играть, — висит и Жемалетдинов, и Бистрович. Челестини надо эту ситуацию быстро разруливать и расставаться с ненужными людьми», — заявил Масалитин.

Пьянич находился в статусе свободного агента с начала июля 2024 года. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус». Вместе с «Ювентусом» Пьянич четыре раза стал чемпионом Италии, также он выиграл Кубок Испании с «Барселоной» и Суперкубок Турции с «Бешикташем».

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее Валерию Карпину предрекли сложности в работе с «Динамо».

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