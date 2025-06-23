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«Отрезанный ломоть»: Губерниев о казахстанце Бублике

Журналист Губерниев: не обидно, что теннисист Бублик представляет Казахстан
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Пресс-служба ТНТ

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ему не обидно из-за того, что теннисист Александр Бублик, выступающий за Казахстан, больше не представляет Россию. Его слова приводит «Советский спорт».

«Обидно, что упустили его? Вот такими категориями, как «обидно» и «не обидно», не стоит мыслить. Он уже давно отрезанный ломоть, поэтому категория «обидно» здесь очень странная. Ничего не обидно, он вырос в зрелого теннисиста. Он первый что ли? Не первый и не последний», — заявил он.

Бублик — казахстанский теннисист, до 2016 года выступавший за Россию. Он — финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде; участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов.

22 июня Бублик в финале турнира ATP-500 в Галле обыграл россиянина Даниила Медведева. Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Бублика. Медведев 11 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету его соперника 11 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Ранее Медведев пошутил над Бубликом после поражения в финале турнира в Германии.

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