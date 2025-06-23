Названы команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Экс-игрок Мор заявил, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор признался, что считает фаворитом нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит», а также назвал команды, которые составят ему конкуренцию. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я бы выделил три команды. «Зенит» в последние годы был чемпионом, но их опередил «Краснодар», и, конечно, теперь у «Зенита» не будет проблем с мотивацией. Они сейчас усилятся и будут претендентом номер один. Также однозначно будут бороться «Краснодар» и «Спартак», — заявил он.

Чемпионом сезона-2024/25 стал «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее легенда ЦСКА призвал топов РПЛ усиляться.