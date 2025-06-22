Бобровский вышел с флагом России на чемпионский парад «Флориды»

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский вышел на парад в честь победы в Кубке Стэнли с российским флагом. Видео момента в социальных сетях опубликовал тренер по развитию навыков Максим Иванов.

В Кубке Стэнли «Флорида» в финальной серии победила «Эдмонтон» в шести матчах. Решающая встреча завершилась победой команды Бобровского со счетом 5:1. «Эдмонтон» второй год подряд проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ — это первый подобный случай за 47 лет.

В прошлом году россиянин также праздновал успех с национальным флагом.

«Конечно, это очень большая честь для меня — выйти с флагом нашей страны на плечах. Я люблю свою страну, люблю Родину», — заявил Бобровский.

Также за «Пантерз» выступает еще один россиянин — Дмитрий Куликов. Он также завернут в флаг страны.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее в Канаде оказались огорчены из-за недопуска России на ОИ-2026.