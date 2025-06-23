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Легенда ЦСКА призвал топов РПЛ усиляться

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что лидерам РПЛ необходимо усиляться
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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что всем командам Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно делать трансферы на вход.

«Будет укрепляться питерский «Зенит», конечно. Если Мусаев не укрепится, то полетит вниз «Краснодар», они очень удачно прошли весну маленьким составом. На этом багаже далеко не уедешь, им нужны новые футболисты. «Спартаку» тоже надо варьировать состав, хотя у них ребята неплохие. У ЦСКА новый тренер — непонятно, кого он будет просить. Так что всем нужно усиление», — заявил Пономарев.

Чемпионом сезона-2024/25 стал «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее «Реал» обыграл мексиканскую команду на клубном чемпионате мира.

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