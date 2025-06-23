«Реал» обыграл мексиканскую команду на клубном чемпионате мира

Мадридский «Реал» обыграл мексиканскую команду «Пачука» во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотт, завершилась со счетом 3:1.

Уже на старте встречи мадридцы остались в меньшинстве — красную карточку получил защитник Рауль Асенсио на 7-й минуте. На 35-й минуте забил Джуд Беллингем, на 43-й — Арда Гюлер. На 70-й минуте разгромным счет сделал Федерико Вальверде. Единственный гол для «Пачуки» забил Элиас Монтиэль на 80-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «Ювентус» разгромил команду из Марокко на клубном ЧМ.