«Ювентус» разгромил команду из Марокко на клубном ЧМ

Туринский «Ювентус» разгромил марокканскую команду «Видад» во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, завершилась со счетом 4:1.

Уже на 6-й минуте матча защитник «Видада» Абдельмунаим Бутуй срезал мяч в свои ворота. На 16-й минуте преимущество «Ювентуса» удвоил Кенан Йылдыз. На 25-й минуте «Видад» сократил разницу благодаря голу Тембинкоси Лорча. На 69-й минуте Йылдыз оформил дубль, а окончательный счет установил Душан Влахович на 90+4-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «Боруссия» одержала победу над командой из ЮАР на клубном ЧМ.