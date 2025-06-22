Булыкин раскрыл будущее уехавшего в Европу футболиста «Локомотива»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что ушедший из клуба Наир Тикнизян может хорошо проявить себя в Европе. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Потеря не большая. Он в интервью говорил, что хочет покинуть московский клуб. Ушел в европейский клуб, сейчас будет играть в Европе, а при должной мотивации может показать хороший сезон. А дальше он может еще куда-то уехать, поэтому все в его руках», — заявил Булыкин.

22 июня «Црвена Звезда» объявила о переходе Тикнизяна из «Локомотива».

В прошедшем сезоне 26-летний Тикнизян провел 33 матча за «Локомотив». Он забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

После игры с московским ЦСКА (2:2) в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян в интервью Sport24 заявил, что чувствует себя «последним говном», и отметил, что не является даже игроком ротации.

Ранее Тикнизяна обвинили в непрофессионализме.