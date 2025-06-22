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Медведев проиграл Бублику в финале турнира в Германии

Теннисист Медведев проиграл казахстанцу Бублику в финале турнира в Галле
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Leon Kuegeler/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог выиграть турнир в Галле (Германия).

В решающем матче российский спортсмен проиграл казахстанцу Александру Бублику. Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:4).

Медведев 11 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету его соперника 11 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

После этого турнира Медведев вернется в десятку лучших теннисистов мира — он будет занимать девятое место.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее российская теннисистка крупно проиграла в полуфинале турнира в Берлине.

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