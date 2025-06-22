«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл действующего чемпиона страны

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл «Шанхай Порт» 1/8 финала Кубка страны.

Встреча, проходившая на стадионе «Пудонг», завершилась со счетом 3:2. В конце первого тайма, на 45-й минуте, первый мяч в игре забил нападающий «Шанхай Шэньхуа» Андре. На 46-й минуте Габриэльзиньо счет сравнял, однако на 50-й минуте Андре оформил дубль. На 59-й минуте Густаво вновь восстановил равновесие, а на 67-й минуте свой третий мяч забил Андре.

В 1/4 финала «Шанхай Шэньхуа» сыграет с победителем пары «Чжэцзян» — «Хэнань».

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее европейский топ-клуб отказался от покупки футболиста «Краснодара» по политическим причинам.