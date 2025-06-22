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На клуб, игравший в прошлом сезоне в РПЛ, возбудили исполнительное производство

На «Химки» возбудили исполнительное производство
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Алексей Филиппов/РИА Новости

На футбольный клуб «Химки», игравший в прошлом сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ), возбудили исполнительное производство на 446 млн рублей за неуплату налогов, сообщает Sport Baza.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) уже заблокировала счета «Химок» в шести банках, но с тех пор долг вырос больше, чем на 100 млн. «Химки» в июне сообщили о намерении подать на банкротство.

Теперь ФНС направила в суд иск о признании футбольного клуба «Химки» банкротом.

У «Химок» до сих пор есть непогашенная задолженность перед игроками и персоналом клуба.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

18 июня «Химки» объявили о приостановке футбольной деятельности.

Ранее экс-тренер «Химок» заявил об упадке профессионального спорта в Московской области.

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