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Российский теннисист о Данииле Медведеве: он никуда не уходил

Российский теннисист Ольховский: у Медведева не было уверенности
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Lisi Niesner/Reuters

Двукратный чемпион «Больших шлемов» в парном разряде Андрей Ольховский отреагировал на победу Даниила Медведева над Александром Зверевым в полуфинале турнира в Галле, заявив, что у россиянина до этого матча не было уверенности, передает «Советский спорт».

«У него просто не было где-то уверенности, но он никуда не уходил. Здорово Даниио сыграл против Зверева. В какой-то момент уверенность пропадала. Потом она возвращалась. Это тонкий момент», — сказал Ольховский.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 55 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4. Медведев 17 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных.

В финале турнира Медведев сразится с представителем Казахстана Александром Бубликом, который выбил с турнира россиянина Карена Хачанова.

Ранее Медведев остался доволен уровнем своей игры в матче со Зверевым.

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