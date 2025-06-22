Футбольный агент: Черчесов даст «Зениту» больше, чем Семак

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что Станислав Черчесов может возглавить петербургский «Зенит» вместо Сергея Семака, передает «РБ Спорт».

«Мне кажется, и Черчесов даст им больше, чем сегодняшний Семак. Если придет Черчесов, он даст «Зениту» больше. В декабре мы будем говорить, что, «Зенит» не производит впечатления, даже купив 35-миллионных футболистов», — сказал Гурцкая.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 18 июля. 12 июля будет проведен матч за Суперкубок России, где сразятся ЦСКА и «Краснодар».

Ранее Валерий Карпин раскритиковал «Зенит» из-за российских футболистов.