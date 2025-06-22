Футболист сборной Белоруссии восхитился атмосферой на матче со сборной России

Белорусский футболист Печенин о матче с Россией: еще не играл с такой атмосферой

Защитник сборной Белоруссии Кирилл Печенин восхитился атмосферой во время матча против сборной России, который состоялся в Минске 10 июня, передает «Спорт День За Днем».

«На матче с Россией была великолепная атмосфера. Столько людей. Наверное, в Белоруссии матча с такой атмосферой еще не было. Но я, по крайней мере, в таком точно не играл», — сказал Печенин.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Валерий Карпин заявил, что не изучает биографии игроков сборной России.