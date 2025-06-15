Шведский биатлонист рассказал, ненавидит ли он русских

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон заявил, что россиянам сейчас не время выступать на международных соревнованиях, передает SVT.

«Существует предвзятое мнение, что я якобы ненавижу русских. Но это неправда. Я хочу соревноваться с сильнейшими, с радостью буду бегать вместе с российскими спортсменами. Просто сейчас не время», — сказал Самуэльссон.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее IBU исключил участие российских биатлонистов на Олимпиаде-2026.