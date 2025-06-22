Международный союз биатлонистов: мы оказываем полную поддержку Украине

В пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU) заявили о минимальных шансах россиян на участие в Олимпиаде 2026 года, передает «ВсеПроСпорт».

«В IBU оказывают полную поддержку Украине. Что касается Олимпиады, то будут проведены консультации с МОК, но в IBU не видят вариантов, при которых россияне и белорусы смогут туда заявиться. Эти шансы крайне низкие», — сказали в IBU.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее был отменен летний чемпионат мира по биатлону.