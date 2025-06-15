Отменен летний чемпионат мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение не проводить летний чемпионат мира по биатлону, передает Ski-Nordique.net.

Соревнования решено отменить из-за отсутствия спортивного и медийного интереса.

Турнир проходил каждый год на протяжении почти 30 лет, в 2025 году он был запланирован на август. Вместо него состоится фестиваль Loop One, в рамках которого 60 лучших биатлонистов и биатлонисток мира выйдут на старт суперспринтерских гонок.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее шведский биатлонист рассказал, ненавидит ли он русских.