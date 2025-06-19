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Российский футбольный клуб выступил с заявлением о запрете на регистрацию игроков

В «Локомотиве» отреагировали на запрет на регистрацию новичков
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Пресс-служба «Локомотива» выступила с заявлением касательно запрета на регистрацию новичков со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Слова представителей клуба приводит «Советский спорт».

«Учитывая сроки рассмотрения, а также отсутствие ответа относительно статуса ФК »Мариуполь», считаем данное решение абсолютно немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов. Уверены в том, что ситуация разрешится в ближайшее время», — заявили в клубе.

Запрет был наложен 18 июня и будет действовать в течение трех трансферных периодов.

Украинское издание NV сообщило причину подобного решения: «Локомотив» отказался платить компенсацию «Мариуполю» за трансфер защитника Марка Мампасси. «Железнодорожники» должны были заплатить €50 тысяч украинскому клубу как клубу, воспитавшему футболиста.

Также отмечается, что вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин заявил о том, что представители «Локомотива» ссылались в процессе разбирательства на то, что «Мариуполь — российский город, а клуб уничтожен и больше не существует как субъект футбола».

Ранее сообщалось, что капитан «Локомотива» может перейти в европейский чемпионат.

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