Стало известно состояние Мбаппе, выписанного из больницы

Тренер «Реала» Алонсо о Мбаппе: ему уже лучше

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо рассказал, что форварду клуба Килиану Мбаппе, которого выписали из больницы, куда он попал с острым гастроэнтеритом, стало лучше, передает Managing Madrid.

«Ему уже лучше, он вернулся из больницы и восстанавливается. Мы настроены оптимистично, что он будет доступен в матче с «Зальцбургом», — сказал Алонсо.

26-летний француз находится вместе с клубом в США, где должен был принять участие в клубном чемпионате мира. В матче первого тура против «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии (1:1) Мбаппе не сыграл из-за простуды.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

В минувшем сезоне Мбаппе стал обладателем Золотой бутсы, забив в чемпионате Испании 31 гол. Во всех турнирах француз отличился 39 раз, побив рекорд по количеству голов в дебютном сезоне. Прежним рекордсменом по этому показателю был чилийский форвард Иван Саморано, который отличился 37 раз в сезоне-1992/93.

Ранее Мбаппе был признан лучшим игроком «Реала».