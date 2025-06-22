Адвокат оценил шансы «Локомотива» снять запрет на регистрацию новичков

Адвокат Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что дело о запрете «Локомотиву» регистрировать новичков в течение трех трансферных окон является политическим, и именно поэтому ФИФА никак не отреагировала ранее на запрос самого клуба о том, как ему погасить долг перед «Мариуполем».

«Может ли отправленный «Локомотивом» через РФС запрос в ФИФА являться основанием для отмены запрета? В принципе-то, по идее, должно это являться причиной отмены решения. Но учитывая, что дело политическое, думаю, из-за этого на данный запрос о том, куда платить, в ФИФА вообще не отреагировали. И поэтому не исключаю, что решение будет не в пользу «Локомотива». Поэтому считаю, что этот запрет будет довольно сложно снять. Но будем наблюдать за развитием событий, за обжалованием данного решения», — подчеркнул Калинов.

«Локомотив» остался должен «Мариуполю» 50 тыс. евро за защитника Марка Мампасси, однако при этом украинский клуб прекратил существование. «Локомотив» подавал через Российский футбольный союз запрос в ФИФА о том, как ему погасить долг, но не получил ответа.

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