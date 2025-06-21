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Названа причина, по которой у теннисиста Медведева идет кровь из носа

Врач Карлицкий объяснил назальные кровотечения у теннисиста Медведева
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Lisi Niesner/Reuters

Спортивный врач Никита Карлицкий не увидел проблемы в том, что у российского теннисиста Даниила Медведева идет кровь из носа во время матчей. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Просто капилляры слишком близко располагаются, и какой‑то сосуд пророс слишком близко к слизистой оболочке. Мы обычно в таких случаях делаем тампонаду с перекисью несколько раз, если кровь долго идет, или просто лазером прижигается этот крупный сосуд», — заявил он.

21 июня Медведев обыграл немца Александра Зверева и вышел в финал турнира ATP-500 в Галле. В первом сете при счете 4:4 15:15 на подаче Зверева Медведев взял медицинский тайм-аут из-за кровотечения. Медики оказали теннисисту помощь, и он смог продолжить игру.

У Медведева назальное кровотечение произошло во втором матче подряд. 20 июня теннисист играл с представителем США Алексом Михельсеном. Кровь пошла во втором сете при счете 3:1 в пользу Медведева. Спортсмен был вынужден попросить медицинскую помощь и смог продолжить играть после действий врача.

Ранее российская теннисистка крупно проиграла в полуфинале турнира в Берлине.

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