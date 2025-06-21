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Тренер сравнил клубный чемпионат мира с РПЛ

Тренер Билялетдинов: клубный чемпионат мира вообще не интересен
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fifa.com

Тренер Ринат Билялетдинов, возглавлявший в свое время московский «Локомотив» и казанский «Рубин», в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему не смотрит клубный чемпионат мира, и рассказал, каким национальным чемпионатам отдает предпочтение.

«Вообще не интересен этот турнир, пока отдыхаю от футбола. Надо же когда-то отдыхать. Чемпионат Италии интересен, чемпионат Испании интересен. Германия и Англия в меньшей степени. И, конечно же, наш чемпионат интересен, особенно если он будет обрастать интригой. Сейчас сформировалась шестерка команд, которые будут бороться за чемпионство. Хотелось бы максимально интересного турнира. А клубный чемпионат в эту картину не вписывается. Да и молодежный чемпионат Европы, проходящий сейчас, тоже не особенно интересен. Может, уже в силу сформировавшейся привычки: нет нас в Европе, и Европа у нас не в полном объеме», — подчеркнул Билялетдинов.

Клубный чемпионат мира проходит в эти дни в США. Турнир проводится впервые в таком формате, а Международная федерация футбола (ФИФА) обеспечила беспрецедентный призовой фонд – только за участие каждый клуб получает минимум 8 млн евро.

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