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«Не друзья»: Месси раскрыл отношение к Роналду

Месси о Роналду: мы не друзья, но я испытываю к нему огромное уважение
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Sam Navarro-Imagn Images/Reuters

Нападающий сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что уважает и восхищается португальским нападающим саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Его слова приводит издание Goal.

«Соперничество с ним было на поле… Каждый из нас хотел сделать все возможное для нашей команды. Все оставалось на поле. Вне поля мы два обычных парня. Мы не друзья, потому что не проводим время вместе, но мы всегда относились друг к другу с большим уважением», — отметил он.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы в составе сборной Португалии. Роналду принадлежит мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную: сейчас на его счету 137 голов в составе португальской команды.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки.

Ранее Роналду раскрыл свое отношение к Месси.

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