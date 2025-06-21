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«Был моим проклятием»: Бублик о финале с Медведевым на турнире в Галле

Теннисист Бублик об игре с Медведевым: последний русский, которого я не обыграл
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Stephanie Lecocq/Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик назвал проклятием своей карьеры россиянина Даниила Медведева, с которым ему предстоит сыграть в финале турнира серии ATP-500 в Галле (Германия).

«Он, по сути, последний русский, которого я ещё не обыгрывал в своей жизни… Я побеждал всех остальных. Даниил был моим проклятием на протяжении всей карьеры. Но как однажды сказал мне один мудрый человек: каждый раз, когда ты проигрываешь кому-то, математически ты становишься ближе к победе», — заявил он в интервью на корте.

Бублик обыграл в полуфинале другого россиянина — Карена Хачанова. Встреча, которая продолжалась 2 часа 2 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Хачанов 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Бублика 18 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Медведев в своем полуфинальном поединке одержал победу над немцем Александром Зверевым. Встреча, которая продолжалась 2 часа 55 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4.

Ранее была названа причина, по которой у Медведева идет кровь из носа.

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