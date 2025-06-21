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«Зачем подставляться?» Экс-глава «Торпедо» не верит в виновность владельца клуба

Экс-глава «Торпедо» Тукманов не верит в подкуп судей Соболевым и Скородумовым
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов не верит в то, что владелец «автозаводцев» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов пытались подкупить судей в матчах Первой лиги. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я не до конца верю, что руководители «Торпедо» могли допустить попытку влияния на результат матча. Соболев — достаточно серьёзный руководитель, и опускаться до подкупа судей… Зачем ему подставляться?» — заявил он.

19 июня стало известно, что против Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

18 июня в офисе клуба и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. 19-го числа они были доставлены в отделение полиции для проведения необходимых следственных мероприятий. Соболев отказался давать показания в ходе допроса.

21 июня Соболев и Скородумов были арестованы на два месяца, а бухгалтер клуба Ирина Волкова была отправлена под домашний арест на этот же срок.

Ранее стало известно, сыграет ли «Торпедо» в следующем сезоне РПЛ.

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