«Интер» вырвал победу у команды из Японии на клубном чемпионате мира

Итальянский «Интер» обыграл японскую команду «Урава Ред Даймондс» во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, завершилась с результатом 2:1. Счет открыл японский клуб, на 11-й минуте отличился Рёма Ватанаби. Миланская команда смогла сравнять только на 78-й минуте, гол оформил Лаутаро Мартинес. Победный мяч уже в компенсированное время забил Валентин Карбони.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «Боруссия» одержала победу над командой из ЮАР на клубном ЧМ.