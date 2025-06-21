«Боруссия» одержала победу над командой из ЮАР на клубном ЧМ

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над клубом «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати, завершилась со счетом 4:3. Клуб из ЮАР открыл счет в матче, отличился Лукас Рибейро. «Боруссия» в ответ на это забила четыре раза, голы на свой счет записали Феликс Нмеча, Серу Гирасси, Джоб Беллингем и Хулисо Мудау из «Мамелоди», который срезал мяч в свои ворота. Второй мяч «Сандаунз» забил Икраам Рейнерс, а третий — Лебо Мотиба.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

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