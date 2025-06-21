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«Боруссия» одержала победу над командой из ЮАР на клубном ЧМ

«Боруссия» обыграла «Мамелоди Сандаунз» во втором туре клубного чемпионата мира
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Kai Pfaffenbach/Reuters

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над клубом «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати, завершилась со счетом 4:3. Клуб из ЮАР открыл счет в матче, отличился Лукас Рибейро. «Боруссия» в ответ на это забила четыре раза, голы на свой счет записали Феликс Нмеча, Серу Гирасси, Джоб Беллингем и Хулисо Мудау из «Мамелоди», который срезал мяч в свои ворота. Второй мяч «Сандаунз» забил Икраам Рейнерс, а третий — Лебо Мотиба.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

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