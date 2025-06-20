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«Шанс проявить себя»: медалистка ОИ Петрова представила проект по развитию тенниса в России

Бронзовая медалистка ОИ-2012 Петрова представила проект «Кубок Надежды» на ПМЭФ
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Пресс-служба Надежды Петровой

Бронзовая медалистка летних Олимпийских игр--2012 по теннису Надежда Петрова выступила модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее», состоявшейся на ПМЭФ на стенде министерства спорта Российской Федерации.

Она представила проект «Кубок Надежды», который направлен на поиск и селекцию юных теннисистов в регионах России.

«Проект дает шанс детям из регионов проявить себя, получить профессиональную подготовку как под моим руководством, так и под руководством тренеров региональных отделений ФТР. В этом году планируем провести мастер-классы во Владивостоке, Елабуге и Самаре. Будут отобраны юные талантливые теннисисты, которые примут участие в итоговом турнире «Кубок Надежды», — рассказала Петрова.

Теннисистка — победительница двух Итоговых чемпионатов WTA (2004 и 2012) в парном разряде; финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2010, Открытый чемпионат Франции — 2012); победительница 37 турниров WTA (13 — в одиночном разряде). Бронзовую медаль Олимпиады Петрова завоевала в парном разряде. Сейчас она — тренер сборной России девушек до 15 лет и основатель детской школы большого тенниса.

Ранее Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Германии, обыграв американца.

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