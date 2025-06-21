Суд арестовал гендиректора московского «Торпедо»

Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора московского «Торпедо» Валерия Скородумова, который обвиняется в оказании противоправного влияния на результаты матчей через спортивного судью. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде отметили, что Скородумов заключен под стражу на срок два месяца.

19 июня стало известно, что на владельца клуба Леонида Соболева и гендиректора команды Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее бывший вице-президент «Торпедо» заявил, что ему обидно за клуб.