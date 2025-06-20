Бывший вице-президент «Торпедо» заявил, что ему обидно за клуб

Московское «Торпедо» постоянно сталкивается с проблемами и не может стабильно вернуться на высокий уровень, хотя имеет для этого все необходимое. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил экс главный тренер сборной России, бывший вице-президент столичного клуба Борис Игнатьев.

«Конечно, крайне обидно. Все время торпедовский клуб находится в негативном поле. Никак не получается вернуться на круги своя, вспомнив былые годы — Иванова, Стрельцова, Метревели, Кавазашвили — и начать новое восхождение в нашей футбольной иерархии. Все для этого есть и будет. Команда вышла в премьер-лигу, она работает, скоро будет стадион. Пришли новые молодые люди, принесли средства для развития этого хозяйства. Мне кажется, так и должно быть», — сказал Игнатьев.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

18 июня в офисе клуба и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. 19-го числа они были доставлены в отделение полиции для проведения необходимых следственных мероприятий. Соболев отказался давать показания в ходе допроса.

Владелец строительной компании Соболев вместе с Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым стали учредителями футбольного клуба «Торпедо» в конце 2024 года.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее адвокат заявил, что у «Торпедо» есть серьезные враги.