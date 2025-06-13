Названы шансы Дзюбы продолжить карьеру на высоком уровне

Агент Барбоза считает, что Дзюба мог бы усилить какой-нибудь европейский клуб

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза считает, что российский нападающий Артем Дзюба способен даже в 36 лет усилить европейские клубы. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Есть команды, которые нуждаются в таком нападающем: сразу приходит и забивает», — заявил Барбоза.

1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ, опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

Ранее экс-футболист призвал «Акрон» повысить Дзюбе зарплату.