Владелец «Торпедо» не признал вину по уголовной статье

Владелец московского «Торпедо» Леонид Соболев не признает вину в подкупе арбитра. Об этом «Чемпионату» рассказал адвокат Соболева Александр Добровинский.

«Мой клиент никогда не разговаривал ни с одним судьей, он является совладельцем клуба — и его привлекли по этому поводу. Леонид не принимает обвинения, он даже отказался от дачи показаний», — сказал Добровинский.

19 июня стало известно, что в отношении Соболева и генерального директора клуба Леонида Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее в уголовном деле против руководства «Торпедо» появился еще один подозреваемый.