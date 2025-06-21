Суд арестовал владельца московского «Торпедо» Соболева на два месяца

Мещанский суд Москвы арестовал владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, которого обвиняют в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Об этом «Чемпионату» рассказал адвокат Соболева Александр Добровинский.

«Леонид Соболев взят под стражу на два месяца», — сказал Добровинский.

19 июня стало известно, что в отношении Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2. Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее в уголовном деле против руководства «Торпедо» появился еще один подозреваемый.