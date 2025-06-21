Футболист «Спартака» о столетии «Зенита»: мне нет дела до этого

Футболист «Спартака» Зобнин: мне нет дела до столетия «Зенита»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что ему нет дела до столетия петербургского «Зенита», передает Sport24.

«Я даже не знал, что «Зенит» перенес столетие на следующий сезон. Это их дело — мне нечего сказать и добавить. Это их внутренняя кухня, до которой мне дела нет», — сказал Зобнин.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. 12 июля будет проведен матч за Суперкубок России, где сразятся ЦСКА и «Краснодар».

Ранее «Зениту» предрекли непростые времена.