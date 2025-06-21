«Челси» может отсудить у украинского футболиста €89 млн

Лондонский «Челси» может отсудить у украинского футболиста команды Михаила Мудрика €89 млн из-за того, что он принимал допинг, сообщает Telegram-канал «Первый спорт» со ссылкой на The Athletic.

Отмечается, что клуб имеет право потребовать от украинца возместить убытки, связанные с его трансфером.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря 2025 года. 8 февраля 2025 года появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. Ему грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

Отмечается, что Мудрик нанял тех же адвокатов, которые работали с Полем Погба во время его допингового дела. Дисквалификацию француза удалось сократить с четырех лет до 18 месяцев.

Ранее стал известен результат второй допинг-пробы украинца из «Челси».