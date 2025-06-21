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Министр спорта рассказал, можно ли будет россиянам выступить на «Олимпиаде на стероидах»

Министр спорта РФ Дегтярев предостерег россиян от участия в «Играх на стероидах»
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что участие российских спортсменов в «Олимпиаде на стероидах» недопустимо.

«В России допинг запрещен по закону, а применение или склонение к применению ряда препаратов — вообще уголовное преступление. Тут никаких компромиссов не допускается», — сказал Дегтярев.

Мероприятие пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Соревнования пройдут с 21 по 24 мая 2026 года. Атлеты будут выяснять сильнейшего в трех видах спорта: плавании, легкой и тяжелой атлетике. Местом проведения игр станет Resorts World Las Vegas.

Организаторы обещают, что вручат тем, кто сумеет установить новый мировой рекорд, денежный бонус в размере $250 тыс. В беге на 100 метров и плавании на 50 метрах вольным стилем победители получат дополнительный бонус в размере $1 млн.

Ранее определилась дата проведения первой «Олимпиады на стероидах».

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