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Определилась дата проведения первой «Олимпиады на стероидах»

Первая «Олимпиада на стероидах» пройдет в 2026 году в США
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kovop/Shutterstock

Спортивные состязания Enhanced Games, которые неофициально именуют первой «Олимпиадой на стероидах», анонсированы организаторами.

Мероприятие пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Соревнования пройдут с 21 по 24 мая 2026 года. Атлеты будут выяснять сильнейшего в трех видах спорта: плавании, легкой и тяжелой атлетике. Местом проведения игр станет Resorts World Las Vegas.

Организаторы обещают, что вручат тем, кто сумеет установить новый мировой рекорд, денежный бонус в размере $250 тыс. В беге на 100 метров и плавании на 50 метрах вольным стилем победители получат дополнительный бонус в размере $1 млн.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее советник министра спорта оценил шансы выступить на ОИ-2028.

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