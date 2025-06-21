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Российский хоккеист рассказал о бездомных в США

Хоккеист Гавриков рассказал, что в Лос-Анджелесе много бездомных
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Richard Vogel/AP

Российский хоккеист Владислав Гавриков, выступающий за «Лос-Анджелес», рассказал на канале «Скользкий лед» о большом количестве бездомных в городе.

«Бездомные везде так или иначе есть, они ходят. Но не в таком количестве, например, как в центре Лос-Анджелеса. Там очень много бездомных, много приютов, так называемые шелтеры, куда приходят бездомные за едой, ночлегом», — сказал Гавриков.

Гавриков в прошлом Кубке Стэнли провел шесть игр, отдав две результативные передачи.

В финальной серии Кубка Стэнли 2025 года играли «Филадельфия» и «Эдмонтон». Финальная серия завершилась со счетом 4-2 в пользу «Флориды».

«Флорида» в заключительном матче против «Эдмонтона» одержала победу со счетом 5:1 и стала обладателем Кубка Стэнли. Главным героем матча стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Эдмонтона» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давшего Бобровскому отыграть на «ноль».

Ранее Сергей Бобровский сменил имидж после победы в Кубке Стэнли.

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