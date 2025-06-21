Спортсменов из России допустили к турнирам по 31 виду спорта

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что российских спортсменов допустили к соревнованиям по 31 виду спорта, передает РИА Новости.

«По 31 дисциплине международные федерации допуск нашим спортсменам уже дали, то есть лед тронулся, что называется», — сказал Чернышенко.

Также Чернышенко отметил, что сейчас очень важный будет момент вступления в должность президента вновь избранного Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, от воли которой будет зависеть поведение международных федераций, которые принимают решение о допуске либо недопуске россиян.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее в Госдуме сравнили российские и международные турниры.