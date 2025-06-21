Ротенберг: мировой футбол стал беднее без России

Глава футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг — старший заявил, что мировой футбол стал беднее без России, передает «Чемпионат».

«Вернется ли российский футбол на международную арену в 2025 году, как надеется глава РФС Александр Дюков? Со всеми нужно разговаривать, договариваться и предоставлять свои аргументы. Мировой футбол беднее без России. Дай бог, чтобы это произошло так же скоро, как сказал Александр Валерьевич», — сказал Ротенберг.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Валерий Карпин рассказал, как поднять аудиторию матчей сборной России.