«Несут всякую хрень»: Карпин рассказал, как поднять аудиторию матчей сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение, что аудитория матчей сборной России повысится, если показывать их на Первом канале, а не на «Матч ТВ». Об этом специалист заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Если глобально говорить, как повысить аудиторию матчей сборной, думаю, это очень просто. Надо уйти на Первый канал и не показывать на «Матч ТВ». И аудитория повысится», — заявил Карпин.

Также он ответил генеральному продюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину по поводу того, что никакой другой канал не будет показывать «час до матча и час после».

«Так вы этим и берете, что за час раньше всякую хрень сидят эксперты и несут. Вы считаете, что это нормально… Ну окей. Вы меня заставляете ходить регламентом. Я к ним не хочу ходить», — добавил специалист.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее были названы сроки возвращения России на международную арену.