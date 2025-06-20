Бывший гендир «Спартака» объяснил желание клуба подписать экс-игрока ЦСКА

Первак о желании «Спартака» купить Заболотного: вариантов мало, рынок не велик

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак объяснил, почему клуб хочет купить Антона Заболотного. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Вариантов очень мало, рынок не велик в России на хороших высоких нападающих. Дзюба — возраст плюс скандально ушел, Комличенко уже забрали. Получается, что больше ничего и не возьмешь. Есть в «Спартаке» высокий Мартинс, но он и не нападающий», — заявил Первак.

Заболотный перебрался в «Химки» минувшим летом из ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее сообщалось о том, что чемпион РПЛ может перейти в европейский клуб.