Российская теннисистка разгромила соперницу в четвертьфинале турнира в Германии

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине, разгромив на стадии 1/4 финала американку Аманду Анисимову.

Встреча, которая продолжалась 57 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:1. В активе Самсоновой один эйс, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из семи. Анисимова сделала две подачи навылет, допустила две двойных ошибки и не заработала брейк-поинтов.

В 1/2 финала Самсонова сыграет против китаянки Ван Синьюй, которая одолела испанку Паулу Бадосу.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Германии.