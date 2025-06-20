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«Зенит» определился с новым главным тренером

Sport24: новым тренером баскетбольного «Зенита» станет Александр Секулич
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Словенский специалист Александр Секулич близок к тому, чтобы стать новым главным тренером баскетбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает Sport24.

Источник утверждает, что 47-летний специалист близок к заключения соглашения с коллективом.

На данный момент специалист продолжает работу в сборной Словении. С 2022 по 2024 год Секулич был главным тренером «Локомотива-Кубани» и стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23.

17 июня петербургский клуб покинул Хавьер Паскуаль. Известно, что «Зенит» предлагал ему остаться.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее определился победитель Единой лиги ВТБ.

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