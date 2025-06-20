50-летняя гимнастка Чусовитина завоевала серебро на этапе Кубка вызова

Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина выиграла серебряную медаль в опорном прыжке на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в Ташкенте.

50-летняя спортсменка получила за выполнение элемента от судей 13,275 балла. Обладательницей золотой награды соревнований стала 18-летняя Валентина Георгиева из Болгарии с результатом 13,450 балла. Бронза досталась еще одной спортсменке из Узбекистана Шахинабоне Юсуфовой, ее итоговая оценка составила 12,950 балла.

Чусовитина — восьмикратная участница Олимпийских игр. На Играх 1992 года в составе Объединенной команды она выиграла золотую медаль. На пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии Чусовитина выиграла серебро.

В 2022 году глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Международная федерация гимнастики в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

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