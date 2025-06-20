На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

50-летняя гимнастка Чусовитина завоевала серебро на этапе Кубка вызова

50-летняя Чусовитина завоевала серебро в опорном прыжке на этапе Кубка вызова
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина выиграла серебряную медаль в опорном прыжке на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в Ташкенте.

50-летняя спортсменка получила за выполнение элемента от судей 13,275 балла. Обладательницей золотой награды соревнований стала 18-летняя Валентина Георгиева из Болгарии с результатом 13,450 балла. Бронза досталась еще одной спортсменке из Узбекистана Шахинабоне Юсуфовой, ее итоговая оценка составила 12,950 балла.

Чусовитина — восьмикратная участница Олимпийских игр. На Играх 1992 года в составе Объединенной команды она выиграла золотую медаль. На пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии Чусовитина выиграла серебро.

В 2022 году глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Международная федерация гимнастики в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее РПЛ опубликовала календарь на сезон-2025/26.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами