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Губерниев оценил решение об экстрадиции Промеса в Нидерланды

Губерниев об экстрадиции Промеса в Нидерланды: самый гуманный суд в мире!
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ФК «Спартак-Москва»

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на решение об экстрадиции бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды.

«Да здравствует нидерландский суд — самый гуманный суд в мире!» — написал Губерниев.

20 июня Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды.

Футболиста арестовали и отправили на родину частным самолетом в сопровождении Королевской военной полиции. В Нидерландах Промес приговорен к 7,5 года тюрьмы: если суд отправит игрока в тюрьму на этот срок, он выйдет на свободу в возрасте 41 года.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее адвокат заявил, что Промесу подстроили ДТП для экстрадиции в Нидерланды.

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