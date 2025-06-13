Адвокат считает, что Промесу подстроили ДТП для экстрадиции в Нидерланды

Известный адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» усомнился, что прокуратуре Нидерландов удастся добиться экстрадиции экс-футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, который был накануне задержан в Дубае. Калинов считает, что договор об экстрадиции между ОАЭ и Нидерландами оставляет лазейку для нападающего.

«Ситуацию Промеса можно подвести под слово «интересы», под это можно подвести многие обстоятельства. По другим параметрам Промес проходит, потому что для экстрадиции нужно, чтобы срок наказания, предполагаемого, был не менее полугода, чтобы эти преступления также считались преступлениями в ОАЭ. Но по этому пункту, так скажем, не очень конкретному, можно избежать экстрадиции. Помним, ранее уже прокуратура подавала запрос об экстрадиции Промеса. Для этого якобы нашлась причина, что Промес оставил место ДТП. Считаю, это было подстроено, чтобы как-то его задержать. И вот опять мы видим данную ситуацию. Но лично я не нашел нигде информации, что его будут именно экстрадировать. В принципе, ситуация получилась такая, что вроде прокуратура Нидерландов направила запрос и в связи с этим запросом Промеса сейчас задержали. Но, с другой стороны, есть основания, чтобы избежать экстрадиции, что уже ему, в принципе, удавалось. Ранее у него была апелляция, и поэтому вот такая ситуация», — отметил адвокат.

Квинси Промес осужден на родине на семь с половиной лет заключения по двум уголовным делам. Он уже был задержан полтора года назад в ОАЭ, однако тогда Нидерландам не удалось добиться экстрадиции. При этом футболист не может покидать Эмираты, вследствие чего «Спартак» расторг с ним контракт, а сам он в последнее время выступал за «Дубай Юнайтед» в местной первой лиге.

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